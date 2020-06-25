Член совета директоров "Крыльев Советов" настаивает на увольнении Божовича

Член совета директоров "Крыльев Советов" Александр Милеев заявил, что клуб должен уволить главного тренера Миодрага Божовича.

Напомним, команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

"Только что состоялось заседание совета директоров "Крыльев Советов". Предложил отправить в отставку главного тренера Миодрага Божовича! К большому сожалению, мое предложение не было поддержано", - написал функционер в своем твиттере.

26 июня "Крылья" сыграют с "Зенитом" в рамках 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет в петербурге и начнется в 20:30 (мск).

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