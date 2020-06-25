Член совета директоров "Крыльев Советов" настаивает на увольнении Божовича

Теги миодраг божовичкрылья советов

Член совета директоров "Крыльев Советов" настаивает на увольнении Божовича

Член совета директоров "Крыльев Советов" Александр Милеев заявил, что клуб должен уволить главного тренера Миодрага Божовича.

Напомним, команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

"Только что состоялось заседание совета директоров "Крыльев Советов". Предложил отправить в отставку главного тренера Миодрага Божовича! К большому сожалению, мое предложение не было поддержано", - написал функционер в своем твиттере.

26 июня "Крылья" сыграют с "Зенитом" в рамках 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет в петербурге и начнется в 20:30 (мск).

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