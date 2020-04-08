Член совета директоров "Локомотива" рассказал об отношении Геркуса к Семину

Член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев рассказал, как относился экс-гендиректор клуба Илья Геркус к главному тренеру Юрию Семину.

Ранее Геркус назвал трёх тренеров, которые рассматривались на замену Сёмину в 2017 году.

"Меня, мягко скажу, удивила вольная интерпретация, с которой Илья Геркус в своем недавнем интервью рассказывает о заседании совета директоров, состоявшемся в начале июня 2017 года. Факт в том, что на тот момент Геркус - президент клуба - вне повестки встречи поставил вопрос о главном тренере. Он выразил мнение, что в будущем с Юрием Павловичем "клуб высокого места занять не сможет".

Дискуссию о главном тренере начали после рассмотрения основных вопросов. И когда подавляющее большинство членов совета директоров высказались в поддержку Семина, то инициатива Геркуса отпала сама собой", - сказал Бабаев.

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