Член судейского комитета РФС рассказал, когда в российском футболе может появиться система VAR

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, когда в российском футболе может появиться система VAR.

"Я в целом и в частности отношусь к системе VAR очень позитивно, тоже считаю, что она просто необходима. Но, учитывая многие существующие факты: техническое оснащение, человеческий ресурс, я думаю, что у нас эта система заработает не раньше, чем лет через пять" - сказал Бутенко.

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