Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу

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Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу

Члены "Барселоны" недовольны работой президента Жозепа Бартомеу и совета директоров.

По сведениям ESPN, группа под названием Cor Blaugrana, которая включает в себя представителей разных сообществ фанатов "Барселоны", настаивает на безотлагательных переменах, поэтому собирается объявить вотум недоверия руководству клуба.

Отмечается, что Cor Blaugrana необходимо будет за 14 рабочих дней собрать подписи 15 процентов членов клуба, то есть около 17 000 подписей. После чего вопрос будет вынесен на референдум перед всеми членами клуба.

Для того, чтобы добиться внеочередных выборов, нужно получить согласие свыше 101 тысячи членов клуба.

Выборы президента "Барселоны" запланированы на лето 2021 года. Среди кандидатов экс-президенты Жоан Лапорта и Сандро Росель, а также бизнесмен Виктор Фонт.

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