ЧМ-2018 повторил рекорд по автоголам

Полузащитник сборной России Денис Черышев срезал мяч в собственные ворота в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

Этот автогол стал шестым на текущем мундиале. Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекорда по данному показателю.

Также шесть автоголов забивалось на мировом первенстве во Франции в 1998 году.

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