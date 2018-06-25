ЧМ-2018 повторил рекорд по пробитым пенальти

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Египта было назначено два пенальти.

Таким образом, на текущем мундиале пробито уже 18 одиннадцатиметровых ударов, и это повторение рекорда по данному показателю.

Также по 18 пенальти пробивалось на мировых первенствах в 1990, 1998 и 2002 годах.

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