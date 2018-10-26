ЧМ-2018 признан лучшим в истории
ФИФА представила полный отчет о Чемпионате Мира-2018, который прошел в России.
Как сообщил член совета ФИФА Алексей Сорокин, мундиаль в России по многим показателям превзошел предыдущие, побил ряд рекордов и был признан самым лучшим и успешным в истории проведения ЧМ.
Так, чиновники ФИФА отметили ряд успешных инициатив, которые были реализованы организаторами: паспорта болельщиков, бесплатный проезд между городами-хозяевами для владельцев билетов и ряд других нововведений.
Напомним, что Чемпионат Мира проходил с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2), а российская сборная покинула домашний ЧМ на стадии 1/4 финала.
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