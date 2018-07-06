ЧМ-2018 стал уникальным по ещё одному показателю

Чемпионат Мира 2018 года стал уникальным по ещё одному показателю.

Так, впервые в истории мундиалей до стадии полуфинала не дошли сборные Германии, Бразилии и Аргентины.

Напомним, что "Бундестим" вылетела по итогам группового этапа, "селесао" - в четвертьфинале от Бельгии, а "альбиселесте" - в 1/8 финала от Франции.

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