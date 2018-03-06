ЧМ-2018 стартует ровно через 100 дней

До старта Чемпионат Мира-2018 осталось 100 дней.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи мундиаля будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Стартовый поединок между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня.

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