ЧМ-2018 установил рекорд результативности

Чемпионат Мира-2018, который проходит сейчас в России, установил рекорд результативности.

Так, сегодняшние матчи Бельгия - Тунис и Южная Корея - Мексика стали 27-м и 28-м, в которых был забит хотя бы один гол.

Предыдущим рекордсменом был ЧМ-1954 в Швейцарии, где счёт 0:0 не фиксировался на протяжении 26 игр.

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