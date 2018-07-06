ЧМ-2018 выиграет европейская сборная
После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2018 стало понятно, что победителем турнира станет представитель Европы.
В борьбе за золото текущего мундиаля остаются национальные команды Франции, Бельгии, России, Хорватии, Англии и Швеции.
Таким образом, в четвёртый раз подряд чемпионом мира станет европейская сборная. В 2006 году трофей выиграла Италия, в 2010 - Испания, а в 2014 - Германия. | http://soccernews.ru
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