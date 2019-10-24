ЧМ-2021 по пляжному футболу пройдёт в России

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ЧМ-2021 по пляжному футболу пройдёт в России

ФИФА определила страну-хозяйку Чемпионата Мира 2021 года по пляжному футболу.

Право провести мировое первенство получила Россия, для которой подобный опыт будет дебютным.

Напомним, что в 2019 году ЧМ по пляжному футболу пройдёт в Парагвае.

Сборная России дважды становилась победителем мундиаля в данном виде спорта.

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