ЧМ-2022 будет проходить с ноября по декабрь

Чемпионат Мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, перенесён с лета на осень и зиму.

Как сообщает Football Italia, следующий мундиаль стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря.

Такое решение принято ФИФА из-за высокой температуры воздуха в Катаре в летнее время.

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