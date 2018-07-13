ЧМ-2022 будет проходить с ноября по декабрь

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ЧМ-2022 будет проходить с ноября по декабрь

Чемпионат Мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, перенесён с лета на осень и зиму.

Как сообщает Football Italia, следующий мундиаль стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря. 

Такое решение принято ФИФА из-за высокой температуры воздуха в Катаре в летнее время.

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