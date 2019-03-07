ЧМ-2022 может пройти в трех странах

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ЧМ-2022 может пройти в трех странах

ФИФА может провести несколько матчей чемпионата мира-2022 в Омане и Кувейте, сообщает АР.

По сведениям издания, такое решение может быть принято в том случае, если число участников турнира увеличится с 32 до 48.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре. Изначально планировалось, что на мундиале выступят 32 сборные, но затем в ФИФА предложили реформировать турнир с увеличением числа участников.

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