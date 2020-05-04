ЧМ-2022 под угрозой срыва? СМИ пишут о военном перевороте в Катаре

Ряд СМИ сообщили о том, что в Катаре произошёл государственный военный переворот.

Источники ссылаются на видео со взрывами и стрельбой. В ролике продемонстрированы кадры боевых действий якобы в ближневосточной стране.

Официальных заявлений катарских властей по поводу возможного переворота пока нет.

Напомним, что в Катаре должен состояться футбольный Чемпионат Мира в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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