ЧМ-2022 под угрозой срыва? СМИ пишут о военном перевороте в Катаре

2 Теги чемпионат мира

ЧМ-2022 под угрозой срыва? СМИ пишут о военном перевороте в Катаре

Ряд СМИ сообщили о том, что в Катаре произошёл государственный военный переворот.

Источники ссылаются на видео со взрывами и стрельбой. В ролике продемонстрированы кадры боевых действий якобы в ближневосточной стране.

Официальных заявлений катарских властей по поводу возможного переворота пока нет.

Напомним, что в Катаре должен состояться футбольный Чемпионат Мира в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Не пропустите: Блаттер рассказал, кто может стать хозяином ЧМ-2022, если турнир заберут у Катара. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Надо бы обратиться куда надо ... СК решит этот вопрос ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Наверное,гном заваруху устроил,чтобы не позориться на ЧМ ...

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