ЧМ-2022 под угрозой срыва? СМИ пишут о военном перевороте в Катаре
Ряд СМИ сообщили о том, что в Катаре произошёл государственный военный переворот.
Источники ссылаются на видео со взрывами и стрельбой. В ролике продемонстрированы кадры боевых действий якобы в ближневосточной стране.
Официальных заявлений катарских властей по поводу возможного переворота пока нет.
Напомним, что в Катаре должен состояться футбольный Чемпионат Мира в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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|М
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|1
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|3
|9
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|3
|6
|3
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|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
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|1
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|3
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|2
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|3
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|3
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|3
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|5
|3
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|3
|Южная Корея
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|Англия
|3
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|Тунис
|3
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|3
|0
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|М
|О
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|6
|2
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|3
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|3
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