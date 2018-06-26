ЧМ в России уже побил рекорд по количеству назначенных пенальти за один турнир

Чемпионат Мира в России уже побил рекорд по количеству назначенных пенальти за один турнир.

Так, в 36-ти сыгранных матчах мундиаля-2018 уже было назначено арбитрами двадцать 11-метровых ударов. Этот результат стал самым высоким в истории ЧМ.

Напомним, Чемпионат Мира в России стал первым планетарным форумом, где была использована система видеоповторов.

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