"Чмо": Быстров оскорбил судью полуфинала Евро-2020
Фото инстаграм Владимира Быстрова
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров грубо выразил недовольство работой арбитра Данни Маккели во время матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" опубликовал в сторис инстаграма фото судьи, подписав его "Чмо".
Вероятнее всего, Быстров таким образом отреагировал на решение Маккели назначить пенальти в ворота датчан после фола на Рахиме Стерлинге, который отдельные эксперты считают "нырком" англичанина.
Харри Кейн не реализовал 11-метровый, однако успешно сыграл на добивании. Этот гол стал решающим в поединке.
Не пропустите: Саутгейт прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота Дании. | http://soccernews.ru
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