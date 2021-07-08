"Чмо": Быстров оскорбил судью полуфинала Евро-2020

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"Чмо": Быстров оскорбил судью полуфинала Евро-2020

Фото инстаграм Владимира Быстрова

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров грубо выразил недовольство работой арбитра Данни Маккели во время матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" опубликовал в сторис инстаграма фото судьи, подписав его "Чмо".

Вероятнее всего, Быстров таким образом отреагировал на решение Маккели назначить пенальти в ворота датчан после фола на Рахиме Стерлинге, который отдельные эксперты считают "нырком" англичанина.

Харри Кейн не реализовал 11-метровый, однако успешно сыграл на добивании. Этот гол стал решающим в поединке.

Не пропустите: Саутгейт прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота Дании. | http://soccernews.ru
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