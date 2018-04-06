Чочиев: "В феврале "Крылья Советов" могли бы победить "Спартак"



Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев прокомментировал поражение от "Спартака" (1:3) в матче 1/4 финала Кубка России.

"Уверен, что в конце февраля, шансов пройти "Спартак" у "Крыльев" было бы больше. "Спартаку" было бы сложнее контролировать мяч в тех погодных условиях. А сейчас поле в самом идеальном состоянии, это лучший газон за последние два месяца.

Поняли ли мы "Спартак" в феврале? Да какое тут понимание? Готовились к игре, хотели выйти, а тут такое… Разочарование было. А "Спартак", как показала история, все сделал правильно", - приводят слова Чочиева российские СМИ.

Напомним, что в феврале матч "Крылья Советов" - "Спартак" был отменен из-за температуры воздуха, которая составляла ниже 15 градусов.

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