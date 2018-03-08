Чорлука: "Если честно, то "Атлетико" лучше "Локомотива", это сильная команда"



Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал поражение своей команды от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Спасибо тренеру, что поставил меня. Было трудно и мне после 11 месяцев без футбола, и нам как команде. Действовали организованно, но совершили три ошибки, которые все решили. Если честно, то "Атлетико" лучше нас, это сильная команда. Шансов немного. Как будет в Москве? Холодно, конечно", – приводят слова Чорлуки российские СМИ.

Ответный матч состоится 15 марта.

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