Чорлука и Ари пропустят матч с "Анжи"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари не примут участие в матче 17-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Ари и Чорлука не полетят в Махачкалу, а останутся в Москве. Все остальные полетят" - сказал Сёмин.

Напомним, что матч "Анжи" - "Локомотив" состоится в воскресенье в 14:00 по московскому времени.

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