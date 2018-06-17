Чорлука надеется сыграть со сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука надеется сыграть с национальной командой России в четвертьфинале Чемпионата Мира 2018 года.

"Пока рано говорить, кто больше всех впечатлил, но, наверное, Россия - они выиграли с самым крупным счётом. Там есть Миранчуки и мой хороший друг Самедов. Надеюсь, они обыграют Египет и мы встретимся где-нибудь в четвертьфинале" - сказал Чорлука.

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