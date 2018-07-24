Чорлука назвал лучших игроков сборной России на ЧМ

Защитник московского "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука назвал лучших игроков национальной команды России на Чемпионате Мира-2018.

"Сборная России на Чемпионате Мира меня в первую очередь удивила отличной игрой и количеством выигранных единоборств. Я с удовольствием наблюдал за действиями футболистов на поле, а также следил за статистикой. Ребята действительно показали хороший результат и заслужили самую высокую оценку.

Если говорить о трех лучших игроках в составе сборной России, то это полузащитник Александр Головин, защитник Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев", - цитирует 32-летнего бека Russia Today.

Напомним, Черчесов включен ФИФА в список 11-ти претендентов на звание лучший тренер года. | soccernews.ru