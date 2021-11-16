Чорлука огласил причину завершения карьеры

Фото твиттер "Локомотива"

Бывший капитан "Локомотива" Ведран Чорлука признался, что отказ московского клуба продлевать с ним контракт спровоцировал его уход из футбола.

"Есть только одна правда: "Локомотив" не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине всё и произошло. Я хотел играть только в одном клубе - это "Локомотив". Ждал контракт, но не получилось. Это нормально.

Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к "Локомотиву" не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня всё понятно", - сказал 35-летний хорват.

Чорлука покинул "Локомотив" прошедшим летом после девяти сезонов в клубе. Сейчас экс-защитник "железнодорожников" входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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