Чорлука отреагировал победу "Зенита" в чемпионате России

Фото: инстаграм Ведрана Чорлуки/Автор неизвестен

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука поздравил петербургский "Зенит" с завоеванием титула чемпиона Российской Премьер-Лиги. В 28-м туре РПЛ "Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 6:1 и оформил титул.

"Поражения нужны, чтобы добиваться успеха. Чем больше поражений, тем больше ты стремишься к победе. Поздравляю "Зенит" и моего друга Деяна Ловрена с титулом. А нас впереди ждут важные матчи, особенно финал Кубка России", - написал Чорлука в своем Instagram.

После 28 туров "Локомотив" занимает в чемпионате России второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

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