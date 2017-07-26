Чорлука показал ногу сразу после операции и сейчас

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Чорлука показал ногу сразу после операции и сейчас

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука продолжает восстанавливаться после травмы ахиллово сухожилия.

Футболист выложил в своем Instagram фотографии травмированной ноги, как она выглядела сразу после операции и сейчас.

"1-й и 91-й день. Сегодня прошла ровно три месяца с моей операции в Финляндии. Я вновь хочу сказать спасибо врачам за прекрасную работу. Восстановление идет хорошо, но предстоит еще много работы. Я счастлив, что все идет, как надо", - написал Чорлука.

Фото: Нога Чорлуки.

Напомним, что 31-летний Чорлука получил травму 22 апреля и выбыл из строя на полгода.

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