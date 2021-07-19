Чорлука покинул "Локомотив"

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Чорлука покинул "Локомотив"

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила об уходе из клуба Ведрана Чорлуки.

Решение об уходе из клуба хорват принял в связи с семейными обстоятельствами. 

Напомним, что 35-летний Чорлука играл за "Локомотив" с 2012 года. В июне этого года он завершил карьеру футболиста, а после этого он вошел в тренерский штаб московского клуба.

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