Чорлука был травмирован в контрольном матче "Локомотива"

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Чорлука был травмирован в контрольном матче "Локомотива"

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука был травмирован в контрольном матче с "Волеренгой" (2:0), сообщает пресс-служба московского клуба.

Во втором тайме футболист получил повреждение после столкновения с соперником. После медицинского обследования станет известная степень тяжести травмы.

В этом сезоне 34-летний футболист участвовал в 25 матчах за "железодорожников".

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