Чорлука пошёл на двукратное понижение зарплаты, чтобы остаться в "Локомотиве"

Стали известны детали нового контракта между "Локомотивом" и защитником Ведраном Чорлукой.

Сообщается, что стороны продлят соглашение на один год с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Что касается зарплаты, то она уменьшится в два раза - с 4,5 до 2,25 миллионов евро за сезон.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, сыграл 201 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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