Чорлука предложил Модричу перейти в "Локомотив"

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Чорлука предложил Модричу перейти в "Локомотив"

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука в шутку предложил своему соотечественнику мадридского "Реала" Луке Модричу перейти в российский клуб.

После победы "Реала" над "Алавесом" (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании Модрич опубликовал пост в Instagram с подписью: "Возвращаемся на победный путь!"

Чорлука в комментариях написал: "Переходи в "Локомотив", добавив смеющийся эмодзи.

35-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Модрич прокомментировал переговоры с "Реалом" о новом контракте. | http://soccernews.ru
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