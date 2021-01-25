Чорлука предложил Модричу перейти в "Локомотив"
Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука в шутку предложил своему соотечественнику мадридского "Реала" Луке Модричу перейти в российский клуб.
После победы "Реала" над "Алавесом" (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании Модрич опубликовал пост в Instagram с подписью: "Возвращаемся на победный путь!"
Чорлука в комментариях написал: "Переходи в "Локомотив", добавив смеющийся эмодзи.
35-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Модрич прокомментировал переговоры с "Реалом" о новом контракте. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14