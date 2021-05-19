Чорлука проигнорировал предложение от ЦСКА
Фото: инстаграм Ведрана Чорлуки/Автор неизвестен
ЦСКА пытался заполучить защитника Ведрана Чорлуку, у которого истек контракт с "Локомотивом".
Как сообщает "Чемпионат", "армейцы" предлагали 35-летнему футболисту контракт на один сезон с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Однако Чорлука проигнорировал предложение, сославшись на занятость в штабе сборной Хорватии при подготовке к Евро-2020.
Отмечается, что Чорлука хотел бы стать помощником Марко Николича в "Локомотиве".
Напомним, что Чорлука выступал за "железнодорожников" с 2012 года.
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