Чорлука прокомментировал продление контракта с "Локомотивом"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука высказался о заключении нового контракта с московским клубом.

Напомним, что хорватский центрбек теперь связан с "железнодорожниками" соглашением до лета 2021 года.

"Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета "Локомотива". Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в "Локомотиве" с первого года - клуб, город, болельщики. Если всё получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в "Локомотиве", - сказал 34-летний футболист.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, сыграл 201 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов. В его активе пять выигранных трофеев - чемпионский титул РПЛ, три Кубка России и один Суперкубок страны.

Не пропустите: Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему клуб никого не купил в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru