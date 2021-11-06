Чорлука рассказал, что его поразило в России

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Чорлука рассказал, что его поразило в России

Фото сайт РПЛ

Бывший капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука поделился впечатлениями от российского периода карьеры.

Хорват выступал за "железнодорожников" с 2012 по 2021 год, после чего повесил бутсы на гвоздь.

"В России поразило многое. Финансовая мощь, а больше всего - плохое судейство и непрофессионализм игроков", - признался Чорлука.

Сейчас экс-защитник "Локо" входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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