Чорлука рассказал, что его поразило в России
Фото сайт РПЛ
Бывший капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука поделился впечатлениями от российского периода карьеры.
Хорват выступал за "железнодорожников" с 2012 по 2021 год, после чего повесил бутсы на гвоздь.
"В России поразило многое. Финансовая мощь, а больше всего - плохое судейство и непрофессионализм игроков", - признался Чорлука.
Сейчас экс-защитник "Локо" входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
Не пропустите: Каррера в октябре отказал клубу РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" сохраняет интерес к Рюдигеру
-
Рио Фердинанд ярко ответил критикам Роналду
-
Жиру связал неудачное выступление сборной Франции на Евро-2020 с возвращением Бензема
-
"Рубин" ведёт переговоры с "Газпромом"
-
"Ньюкасл" нацелился на полузащитника "Арсенала"
-
Лапорта пообещал, что "Барселона" зимой усилится тремя игроками
-
Хавбек "Боруссии" рискует пропустить остаток года
-
"Реал" определился с будущим Крооса
-
Чорлука рассказал, что его поразило в России
-
СМИ узнали зарплату Шевченко в "Дженоа"
-
Гвардиола: "Роналду будет забивать голы и в 75 лет"
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани
-
1
Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Агент Гаттузо отреагировал на слухи о переговорах со "Спартаком"
-
Шевченко договорился с клубом Серии А
-
Экс-помощник Конте может возглавить "Спартак"
-
"Барселона" подтвердила назначение Хави на пост главного тренера
-
Главные новости дня: 5 ноября
-
1
"Спартак" отреагировал на информацию о переговорах с Гаттузо
-
3
France Football о вручении Месси "Золотого мяча": "Это полная чушь"