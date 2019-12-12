Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы

Теги локомотив москваведран чорлука

Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы

Игрок "Локомотива" Вердан Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы, полученной в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".

Напомним, на 69-й минуте встречи футболиста пришлось заменить на Станислава Магкеева. Позже стало известно, что у Чорлуки повреждение голеностопа.

"Всем спасибо за приятные слова, через две недели буду готов на 100%", - написал защитник в соцсети.

"Локомотив" занял последнее место в группе D в Лиге Чемпионов и лишился шансов на выступления в еврокубковой весне.

Читайте также: Широков - о выступлении российских клубов в ЛЧ и ЛЕ: "Это фиаско нашего футбола"| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать

Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов