Игрок "Локомотива" Вердан Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы, полученной в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".



Напомним, на 69-й минуте встречи футболиста пришлось заменить на Станислава Магкеева. Позже стало известно, что у Чорлуки повреждение голеностопа.



"Всем спасибо за приятные слова, через две недели буду готов на 100%", - написал защитник в соцсети.

"Локомотив" занял последнее место в группе D в Лиге Чемпионов и лишился шансов на выступления в еврокубковой весне.

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