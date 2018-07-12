Чорлука стал первым игроком из РФПЛ, вышедшим в финал Чемпионата Мира

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Чорлука стал первым игроком из РФПЛ, вышедшим в финал Чемпионата Мира

Сборная Хорватии благодаря победе над Англией вышла в финал ЧМ-2018.

Таким образом, защитник "шашечных" Ведран Чорлука стал первым действующим игроком из РФПЛ, добравшимся со своей национальной командой до главного матча мундиаля.

Напомним, что Чорлука представляет московский "Локомотив".

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