Чорлука станет тренером сборной Хорватии на Евро-2020

Фото: инстаграм Ведрана Чорлуки/Автор неизвестен

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы-2020, который пройдет ближайшим летом.

Об этом сообщил президент хорватской федерации футбола Давор Шукер.

"Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение со Златко. Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам", – приводит слова Шукера Sport24.

Напомним, что 35-летний Чорлука не стал продлевать контракт с "Локомотивом" и покинет российский клуб по окончании сезона.

Сборная Хорватии на Евро-2020 попала в одну группу с командами Англии, Чехии и Шотландии.

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