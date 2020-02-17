Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты

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Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука назвал состав своей символической команды мечты. В состав попали те игроки, с которыми хорват играл в одной команде.

Состав команды по версии Чорлуки выглядит так:

вратарь: Гильерме ("Локомотив")

защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Ледли Кинг (экс-"Тоттенхэм"), Джонатан Вулгейт (экс-"Тоттенхэм"), Гарет Бэйл (экс-"Тоттенхэм")

полузащитники: Лассана Диарра (экс-"Локомотив"), Лука Модрич (экс-"Тоттенхэм"), Аарон Леннон (экс-"Тоттенхэм"), Мартин Петров (экс-"Манчестер Сити"), Алексей Миранчук ("Локомотив")

нападающий: Эдуардо (экс-"Динамо" Загреб).

"Думаю, моя команда без проблем выиграет Лигу чемпионов", - сказал Чорлука.

Не пропустите: Чорлука пошёл на двукратное понижение зарплаты, чтобы остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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