Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты
Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука назвал состав своей символической команды мечты. В состав попали те игроки, с которыми хорват играл в одной команде.
Состав команды по версии Чорлуки выглядит так:
вратарь: Гильерме ("Локомотив")
защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Ледли Кинг (экс-"Тоттенхэм"), Джонатан Вулгейт (экс-"Тоттенхэм"), Гарет Бэйл (экс-"Тоттенхэм")
полузащитники: Лассана Диарра (экс-"Локомотив"), Лука Модрич (экс-"Тоттенхэм"), Аарон Леннон (экс-"Тоттенхэм"), Мартин Петров (экс-"Манчестер Сити"), Алексей Миранчук ("Локомотив")
нападающий: Эдуардо (экс-"Динамо" Загреб).
"Думаю, моя команда без проблем выиграет Лигу чемпионов", - сказал Чорлука.
Не пропустите: Чорлука пошёл на двукратное понижение зарплаты, чтобы остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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