Чорлука ярко попрощался с "Локомотивом"
Фото: инстаграм Ведрана Чорлуки/Автор неизвестен
Хорватский защитник Ведран Чорлука попрощался с болельщиками "Локомотива" и одноклубниками.
"Тяжело что-то говорить сейчас. Эти 9 лет прошли очень быстро. Хочу сказать спасибо всем людям, которые встречались на моем пути. Хочу сказать спасибо всем людям из руководства и всем тренерам. Спасибо за работу. С ними я стал лучше. Хочу сказать спасибо ребятам, с которыми я играл. Мы друзья на всю жизнь. Я всегда буду рядом с вами. И последнее. Спасибо вам, болельщики. Спасибо от сердца. "Локомотив" – мой клуб навсегда", – приводит слова Чорлуки Sport24.
35-летний Чорлука выступал за "Локомотив" с 2012 по 2021 годы. Всего он провел за российский клуб 242 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. В составе "Локомотива" хорватский футболист один раз становился чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России, а также однажды завоевал Суперкубок России.
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