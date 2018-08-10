Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии.

"Когда я впервые надел футболку национальной сборной в 2002 году в возрасте 16 лет, я был ребёнком. Я даже не мечтал, что игра за сборную станет частью как моей футбольной карьеры, так и жизни в целом. После 145 игр, в том числе 103 за основную сборную, пришло время попрощаться и сказать спасибо. Спасибо всем людям, с которыми я делил раздевалку сборной на протяжении всех этих лет, многие из этих людей стали моими друзьями на всю жизнь. Для меня было честью играть против лучших сборных на самых престижных турнирах. Особенным опытом стал ЧМ-2018 в России. Это гордость, счастье, большая привилегия. Этот чемпионат принёс мне эмоции, о которых в 16 лет я не мог и мечтать. Я всегда отдавал всего себя игре за Хорватию. Я многому научился. Навсегда останусь самым большим поклонником нашей сборной. Хорватия - превыше всего" - говорится в послании футболиста болельщикам "шашечных".

32-летний Чорлука выступал за сборную Хорватии с 2006 года, сыграл 103 матча и забил 4 гола.

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