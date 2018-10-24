ЧП в Риме: Стогниенко рассказал подробности произошедшего

Известный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что российские фанаты не виноваты в аварии эскалатора в римском метро.

"Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим - выздоровления", - написал Стогниенко в своем твиттере.

Напомним, что инцидент произошел перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Фанаты спускались на эскалаторе, который внезапно ускорился. В результате произошедшего пострадали около 30 человек.

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