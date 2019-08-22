Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит

На протяжении 25 минут в субботу в матче против "Лестера" "Челси" был очень даже неплох. Команда включала агрессивный коллективный прессинг, окружая игроков "лис" с помощью весьма неожиданной схемы 4-3-3 с Мейсоном Маунтом и Н’Голо Канте в роли "восьмерок". Сравнение с системой игры "Манчестер Сити", когда на поле одновременно находятся Давид Сильва и Кевин Де Брюйне, было весьма очевидное и справедливое, – пока система не развалилась. Секрет игры "Сити" заключается в иллюзии свободы. Игра, которая выглядит как импровизация, является результатом тщательной подготовки по ходу тренировочного процесса, – выглядит как будто все действия совершаются бессознательно, на уровне мышечной памяти. Владение мячом не просто является следствием постоянного удержания круглого снаряда в ногах, дело скорее в идеальном балансе между линиями и форме расположения. Если мяч утерян, каждый готов перестроится, чтобы блокировать контратаку и приглушать атакующие порывы соперников. "Манчестер Сити" является атакующей и оборонительной командой в одинаковой степени. Об этом часто любит повторять сам Гвардиола.

Френк Лэмпард никогда не говорил о Гвардиоле, как о человеке, который напрямую повлиял на его тренерские принципы, однако их фундаментальные тренерские принципы весьма похожи – интенсивный прессинг, высокое расположение линий, быстрые перестановки и перепассовки в центре поля. Однако есть одна важная деталь, которая отличает "Челси" от "Манчестер Сити". Для "аристократов" свобода действия на поле пока не кажется иллюзией. Их перемещения по большей части вольные. У "горожан" такого нет. Когда Жозе Моуринью критиковал отсутствие компактности у "Челси" и большие зазоры между линиями после первого тура АПЛ, он не заявлял, что против широты атак в футболе. Отсутствие компактности является ключевым в некоторых системах современного футбола, особенно если речь идет о парковании автобуса на своей половине поля. Это единственный способ удерживать мяч и быть уверенным, что центральная зона не прозевает быструю контратаку. На "Олд Трафорд" в первом туре "Челси" потерял контроль в центре поля и позволил Рэшфорду забить второй и третий год, окончательно похоронив "аристократов".

Дела немного наладились в матче за Суперкубок УЕФА против " Ливерпуля", потому что Лэмпард решил перестроить изменить тактику и заставил своих подопечных сидеть за линией мяча. "Аристократам" удалось задушить атакующие намерения подопечных Клоппа (во всяком случае на определенных этапах матча). Конечно, этот факт может являться бесспорным аргументом в пользу тактической гибкости Лэмпарда, однако сидеть на своей половине поля – это довольно легкая задача, особенно для оборонительно настроенного тренера. Намного сложнее "подкрутить" атакующие настройки, чтобы избегать прорывов на свою половину поля и поддерживать постоянный прессинг. После ударного начала с "Лестером", команда поплыла еще больше, чем на "Олд Трафорде". После того, как Роджерс заставил Айозе Переса и Джеймса Мэдиссона закрепиться на чужой половине поля, "голубые" начали проваливаться. Временами казалось, что "Челси" играет по всей ширине, при этом оставляя пустым центр поля. Это может говорить о творческой свободе, но создание "квадрата" вокруг игроков "Лестера" явно не пошло на пользу команде. Многие предполагают, что проблема в защитных навыках опорного полузащитника Жоржиньо, но это лишь попытка неправильно трактовать системную проблему, переводя ее в индивидуальную плоскость. Даже если бы Канте был клонирован и играл на позиции Жоржиньо – результат был бы тот же.

Нужно быть справедливым к Лэмпарду и сказать, что еще слишком рано делать выводы. Даже Гвардиоле нужны были целые 12 месяцев совершенно хаотического футбола, прежде чем игроки начали адекватно воспринимать и воплощать в жизнь его идеи. Гвардиола одержим тактикой, и именно это заставляет его говорить о не самой лучшей игре после победы 5:0 в финале кубка и о феноменальном выступлении тогда, когда команда добывает минимальную победу. При этом тренер "Челси" говорит о том, что нужно "лучше держать мяч". В основу его обвинений ложатся "индивидуальные ошибки" при перемещении мяча, а не системность в исполнении тех или иных тактических задумок. Возможно, Лэмпарду нужно немного больше времени, чтобы отучить команду от "билд-апа" Сарри и построить на "Стэмфорд Бридж" собственное видение футбола. Но интересно то, что как бы прозаично не играл итальянский наставник и как бы он не резал крылья своим подопечным, его система была направлена на то, чтобы избегать именно тех ошибок, которые были допущены "Челси" в начале текущего сезона. Лэмпарду, конечно, не нужно намеренно делать игру более медленной, как Сарри, или более оборонительной, как Моуринью. Однако, чтобы смелый атакующий футбол работал в АПЛ, нельзя позволять своим игрокам играть по всей ширине поля. Пока вольности Лэмпарда входят в категорию "слишком".

Ссылка на оригинальный материал - FourFourTwo

Перевел и адаптировал Игорь Малиенко | soccernews.ru