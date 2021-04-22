Что известно о новом формате Лиги Чемпионов? Больше команд, отмена группового этапа, новые правила квалификации

После длительных консультаций в УЕФА все же решились на реформу европейских турниров. Лига Чемпионов, Лига Европы и недавно созданная Лига Конференций, первый розыгрыш которой стартует уже через несколько месяцев, в сезоне 2024/25 изменят формат. Союз европейских футбольных ассоциаций отметил, что основная задача изменений – желание идти в ногу со временем и усилить интерес к турнирам путем их совершенствования. Лига Чемпионов в нынешнем формате просуществует еще 3 года, после чего турнир будет проходить по-новому. Дополнительные детали – в частности, конкретные схемы квалификации и посева команд, распределение финансов, коэффициенты и т.п. будут приняты УЕФА до конца 2021-го.

Как изменится ЛЧ?

Главные реформы ЛЧ – отказ от группового этапа и увеличение количества участников турнира. Если сейчас в соревнованиях принимают участие 32 команды, то через 3 года их количество возрастет до 36-ти. Но традиционного деления на группы по 4 команды в каждой уже не будет – соперники будут играть по так называемой "швейцарской системе". Все 36 команд попадут в единую лигу. Каждый клуб, который получит право выступать в ЛЧ, проведет в основном турнире минимум 10 матчей – на 4 больше, чем сейчас. При этом все эти поединки будут против различных соперников – каждая команда сыграет 5 поединков дома, и 5 на выезде. Соответственно, участники Лиги Чемпионов смогут противостоять большему количеству соперников топ-класса. По мнению УЕФА, такой формат позволит сохранить турнирную интригу и мотивацию до последнего игрового дня, а также обеспечит большее количество поединков между топ-клубами на ранней стадии соревнований.

Кто выйдет в плей-офф?

По итогам всех поединков будет сформирована общая турнирная таблица из 36-ти участников. По-прежнему, за победу команда получит 3 очка, а за ничью – одно. Восемь лучших команд автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к ТОП-8. Те, кто займет места с 9-го по 16-е, на жеребьевке стыковых матчей будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Сеяные команды сыграют ответные матчи на своем поле. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с одним из ТОП-8 клубов общего этапа. С этого момента Лига Чемпионов будет проходить в привычном формате двухматчевого плей-офф. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат еврокубковый сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы. Из этого следует, что команды, которые проигрывают в стыковых матчах за плей-офф ЛЧ, продолжат борьбу в Лиге Европы, но УЕФА пока этого не уточняет.

Квалификация в ЛЧ

Как и сейчас, в Лигу Чемпионов будут попадать по итогам национальных чемпионатов – никаких "абонементов" не предусмотрено. Четыре дополнительные места, которые УЕФА вводит, начиная с сезона 2024/25, будут распределяться по следующим критериям:

– Одну путевку получит клуб с пятой ассоциации в рейтинге УЕФА (сейчас ею является Франция). Рейтинг основывается на результатах выступлений клубов ассоциации в пяти предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

– Вторая путевка достанется национальном чемпиону с самым высоким клубным коэффициентом всех национальных чемпионов, которые не вышли напрямую в общий этапа ЛЧ.

– Еще две путевки получат два клуба с самыми высокими клубными коэффициентами, которые не вышли напрямую в общий этапа ЛЧ, но пробились или в квалификацию Лиги Чемпионов, или в Лигу Европы или Лигу Конференций (здесь читается дополнительный шанс для российских команд).

Формат финала Лиги Чемпионов

Здесь решили ничего не менять. Как и сейчас, обладателя трофея определят по итогам одного поединка. Финал ЛЧ сыграют на нейтральном стадионе, который будет объявлен УЕФА заранее. Наверное, это единственная стадия, изменение которой даже не нужно рассматривать, поскольку такой формат финала – самый ожидаемый и самый интригующий.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников