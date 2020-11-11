Что не так с "Реалом"? Команда Зидана пропускает больше гола за игру и существенно потеряла в атаке, испанские СМИ уже увольняют француза

Карантинный футбол напоминает карусели, а сенсационные результаты все чаще преобладают здравый смысл. После "классического" триумфа Зизу простили и "Кадис", и "Шахтер", и ряд иррациональных кадровых решений, которые давно не работают. В конце концов "бланкос" продолжили успешную серию сложной победой в Лиге Чемпионов, дожав дома миланский "Интер", но старые болячки никуда не делись – Мадрид снова ужасно оборонялся. Депрессивная и списанная многими "Валенсия" быстро опустила на землю обетованную тех, кто называл "Реал" фаворитом. Более того, испанская пресса буквально разрывает французского специалиста за неудачные эксперименты на "Месталье". "Мадрид лежит в руинах", – пишет Marca. Зато валенсийская газета "SuperDeporte" позволяет себе откровенное насмешки. Обложка свежего номера не требует пояснений – ничего лишнего, только эмоции.

Успешные противостояния с "Барсой" или "Интером" – обычное "очковтирательство", иллюзия обмана, ведь глобальных изменений до сих пор не видно. Последние победы "бланкос" – как вырванные из контекста, не совсем приятного для Зизу и его подопечных. Чтобы найти причину исторического фиаско на "Месталье" (с тремя справедливыми пенальти) необходимо комплексно анализировать игру в обороне, которая оказалась залогом 34-го чемпионства после весеннего локдауна. "Реал" почти не пропускал, а Куртуа заслуженно получил "трофей Самора" (всего 25 пропущенных мячей). Начиная с далекого 2008-го Мадрид не мог похвастаться сильной обороной, когда еще легендарный Касильяс признавался лучшим голкипером Ла Лиги. Впрочем, от показателей прошлого сезона не оставалось и следа. "Руина", о которой рассказывают мадридские СМИ – это, прежде всего, провальные действия в защите от действующего чемпиона. Рамос и компания пропускают уже 7 матчей подряд, катастрофа в ЛЧ (7 пропущенных в 3-х матчах) продолжается на внутренней арене (14 за 8 стартовых туров). Мадридцы получают в среднем 1,45 мяча за игру – худший результат в эпоху Зидана-тренера, который не видел столь ужасных цифр с первых месяцев после увольнения Солари. И это мы еще не учитываем сногсшибательных сейвов Куртуа, который регулярно спасает свою команду от серьезных неприятностей. Взять хотя бы матч против "летучих мышей", когда бельгиец вытащил мертвый удар молодого Ли Канг Инна. В 11-ти последних поединках сезона 2019/20 Реал пропустил лишь 7 мячей, а ровно за столько же на старте текущей кампании – 16. Разница ощутима, согласитесь.

Больше всего удивляет то, что несмотря на грандиозные проблемы с обороной Зизу продолжает играть в великого стратега. AS называет неоправданную ротацию защитников суицидом, мол француз еще живет прошлым, хотя так называемого "Мадрид Б" давно не существует. Появление Марсело в стартовом составе чаще всего ассоциируется с провалом, но тренер почему-то упорно дозирует игровое время феноменального атлета Менди, который способен пробегать целые марафоны. Фактор бразильского латераля – одна из основных причин валенсийского позора, с этим мнением соглашаются ведущие эксперты Испании. "Он любезно дарит соперникам свободные зоны, привозит пенальти и все равно получает шанс", – отмечает Marca. Если говорить о втором пришествии Зизу, то с бразильцем на поле ''бланкос'' обладают довольно скромным процентом побед (57%), а без него – шансы на успех автоматически растут (69%). Конечно, спустить всех собак на одного исполнителя было бы по меньшей мере несправедливо, ведь звездный дуэт Рамос-Варан также регулярно "лажает". Бог футбольной статистики MisterChip обращает внимание на детскую ошибку капитана, который сыграл рукой в ​​собственной штрафной: "Cерхио фантастически помогает впереди, впрочем, не стоит закрывать глаза на его фейлы. Тот пенальти является результатом элементарной невнимательности. Любая атака начинается с обороны, нет порядка в защитных рядах – страдает вся команда". Мадрид забивает в среднем 1,91 гола за игру, мизерная цифра, если сравнивать с аналогичным отрезком прошлого года (2,5). Тем более процент триумфов неумолимо снижается на втором этапе Зизу – с 63% до 54%.

Фактически Мадрид возвращается туда, где находился в марте 2019-го после ухода Солари – с разобранной командой и возмущенными футболистами. В раздевалке появляется все больше недовольных кадровыми пертурбациями тренера, пишет Marca. Зизу далеко не впервые "жонглирует" игроками, теряя очки на ровном месте, поэтому многим не понравилась "рокировка" Менди и Крооса на Месталье. С одной стороны – коллектив поддерживает наставника, который выиграл три ЛЧ подряд, а с другой – осуждает не всегда обоснованную ротацию. Интересно, что жена Иско – Сара Саламо – получает ужасные обиды из-за не шибко крутой физической формы своего мужа. Мол именно она разрушила карьеру талантливого плеймейкера, который дерзко критиковал Зидана во время Классико. Сторонники "бланкос" пока сомневаются в целесообразности радикальных решений на уровне руководства, хотя именно Зизу занял последнее место (17) в традиционном опросе Marca по итогам валенсийского вояжа. А вот уважаемый многими Хосеп Педрерол в авторской программе "Jugones" на телеканале La Sexta открыто заявляет о необходимости приглашения нового тренера, мол Зидан запутался в собственных идеях: лишился Регилона, Хамеса и Бейла, лично приглашал Йовича, которого сам же игнорирует, проиграл на "Месталье" "политическим" (своим) составом. "Почеттино не может ждать Мадрид всю жизнь", – завершает эмоциональный спич медийник №1 в Испании. Кроме этого, местная пресса спекулирует именами Рауля, Аллегри, Лева, Блана и даже Марселино, который со скандалом покидал "Валенсию". У Зизу, как говорят, есть 15 дней, чтобы сделать правильные выводы. После международной паузы будет решаться его судьба.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников