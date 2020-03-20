Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты

Пока карантин напрочь убивает футбольную жизнь, а по телевизору идет только чемпионат Беларуси, мы решили немного почитать! В поле зрения попалась недавно выпущенная на русском языке книга "Пошумим", написанная пером (ну то есть пальцами) Рафаэля Хонигштайна. Она ведает о жизни одного из лучших тренеров современности – Юргена Клоппа. Предлагаем ознакомится с самыми интересными моментами книги. Надеемся, что наш материал замотивирует вас на дальнейшее прочтение этой биографии. Чтобы было более интересно, мы сопоставили наше видение с видением множества иностранных ресурсов, которые также писали отзывы о книге. Акцент на ключевых моментах, что интересно, у нас совпал!

Заранее решенная судьба

Отец Клоппа был помешан на спорте и настаивал на том, чтобы его младшая дочь посвятила всю себя спортивному саморазвитию. Изольда, старшая сестра Юргена, была первой девочкой в ​​Глаттене, которая занималась футболом. Отец Норберт заставлял юную Изольде тренировать удары головой уже в пятилетнем(!) возрасте. Если координация ее тела была неправильной, или она поднимала руки слишком высоко, отец, в качестве наказания, отправлял дочь бежать круг по стадиону. После рождения Юргена, третьего ребенка в семье Клоппов, Изольда вздохнула с облегчением – все внимание отца переключилась на мальчика. Спортивная судьба Юргена Клоппа была решена заранее.

Неочевидный учитель

В сезоне 1995/96 "Майнц" отставал во второй Бундеслиге и искал нового тренера. Возглавить аутсайдера в безнадежной ситуации согласился Вольфганг Франк – неизвестный, на первый взгляд, наставник. Но именно он впоследствии серьезно повлияет на молодого Клоппа. Решение Франко во время того провального сезона перейти на игру без "чистильщика" пресса и общественность сначала признали безумием, ведь в то время в Германии нельзя было даже представить команду без либеро. Все клубы и сборная Германии еще со времен Беккенбауэра в 70-х играли только так. Но после перехода на новую систему "Майнц" стал лучшей командой второго круга Бундеслиги и сохранил прописку в дивизионе. Для Клоппа новая тактика стала божественным откровением: "Я осознал, что благодаря нашей тактике мы обыгрывали команды с более сильным составом. Результат перестал зависеть от нашего мастерства. До этого мы думали, что, поскольку мы аутсайдеры, то всегда будем проигрывать".

Клопп-тренер

Когда через год "Майнц" попал в тренерские руки Дитмара Константини, Клопп-игрок не принял методы работы австрийца. Константини выстраивал в команде игровую систему с четверкой защитников и либеро. Юргена это яростно раздражало, и в разговорах с клубным руководством он прямо заявлял, что Константини ничего не понимает в тактике. Генеральный директор Майнца Кристиан Хайдель говорил: "Именно тогда я и понял, что рано или поздно Юрген станет тренером". В 2005 году Клопп был звездой "Майнца" уже в качестве главного тренера. И клуб пользовался популярностью Юргена: благодаря открытости молодого специалиста "карнавальщики" находили спонсоров и продавали билеты сверх нормы. Эффект Юргена заполнял весь стадион, и клуб мог позволить себе платить тренеру команды-аутсайдера сумму с шестью нулями. "Было много тренеров Бундеслиги, которые не получали такие деньги. Клопп – рекламная вывеска "Майнца", этот эффект невозможно измерить деньгами. Он был больше, чем просто тренер команды", – отмечает автор книги Рафаэль Хонигштайн.

Чемпион!

В сезоне 2010/11 дортмундская "Боруссия" взяла чемпионство после девятилетнего перерыва. После предсмертного состояния клуба в предыдущие годы по финансовым причинам "Серебряная салатница" стала необычным событием. Накануне того сезона Клопп попросил своих игроков подписаться под обещанием, которая содержала семь правил. Игроки BVB согласились на "безусловную преданность", "страстную преданность", "стремление выигрывать, независимо от счета", готовность "поддерживать друг друга", готовность "принимать помощь", готовность "отдать все свои качества команде", готовность "взять на себя ответственность". В том первом сезоне "Боруссия" жила по фиксированному распорядку:



- Понедельник был днем ​​отдыха;

- Вторник: тренажерный зал, спринтерские забеги, четырехсторонние игры, оформленные как турнир;

- Среда: 11 на 11, два тайма по десять минут. Перед этим – разминка с перепасовкой;

- Четверг: отработка ударов по воротам. Для всех, включая защитников;

- Пятница: отработка стандартных положений: штрафные, но в основном угловые. Те же две команды отрабатывали контратаки на очень маленьком поле. Причем счет сохранялся в течении всего сезона;

- Суббота: день официального матча;

- Воскресение: день восстановительных занятий.

Клопп – звезда ТВ

Это произошло перед сезоном 1990/91. Местный телеканал SAT1 стал спонсором "Майнца", и вскоре один из игроков команды начал стажироваться в спортивной передаче. Юрген брал интервью у сноубордисток, своих будущих коллег и других спортсменов. Главным достижением Клоппа-журналиста стало интервью с главным тренером франкфуртского "Айнтрахта" Драгослав Степановичем. Франкфуртская команда участвовала в чемпионской гонке, и наставник команды отказывался от общения с медиа перед заключительным туром чемпионата. Но для Клоппа сербский тренер сделал исключение, поскольку Юрген играл под руководством "Степи" за "Рот-Вайсс" несколькими годами ранее. Именно Юрген получил единственное во всей Германии предматчевую интервью от Степановича. Стажировка Клоппа на SAT1 продолжалась три месяца, но после его завершения Юрген продолжил посещать бывших коллег. Позже, в 2006 году, перед ЧМ-2006 Юрген в качестве тренера во второй Бундеслиге стал экспертом телеканала ZDF. Успех Клоппа с помощью сенсорного экрана в студии изменил возрастные представление об основных требованиях к тренеру. "Если вы играли в высшем дивизионе, то должны стать тренером команды высшего дивизиона. Если вы играли во втором дивизионе, то должны стать тренером команды второго дивизиона". После аналитических выступлений Клоппа на ТВ те же Тухель и Юлиан Нагельсманн поняли, что их ограниченные практические навыки не были обязательным условием прогресса. Клубы Бундеслиги тоже начали присматриваться к тренерам из низших дивизионов.

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" хотели пригласить Клоппа!

В январе 2008 года Ули Хёнесс сообщил Клоппу о том, что "Бавария" рассматривает его в качестве запасного варианта на пост главного тренера команды. В итоге "Бавария" выбрала другого Юргена – Клинсманна, и, по мнению Хайделя, для Клоппа это решение мюнхенского клуба стало огромным ударом. К предложению дортмундской "Боруссии" оставалось всего несколько месяцев... В том же 2008-м интерес к Клоппу-тренеру проявляли "Кельн" и "Гамбург". Но если с "козлами" у Юргена просто не срослось, то представители "динозавров" проявили к тренеру "Майнца" по-настоящему пренебрежительное отношение. Ключевым фактором отказа от приглашения Клоппа в "Гамбург" стали отчеты специальных скаутов. В досье HSV на Клоппа говорилось, что Юрген "ходил небритым, опаздывал на тренировки, был одет в потертые джинсы и грубо разговаривал со спортивными журналистами". Впоследствии неудача "Гамбурга" в вопросе приглашения Клоппа превратилась в самой Германии на фольклор и начала сравниваться с историей менеджера "Decca Records" Дика Роу, который в свое время отказал начинающим The Beatles. В 2014 году вице-президент "Манчестер Юнайтед" пытался убедить Клоппа стать преемником Дэвида Мойеса. В то время Юрген понимал, что пришло время перемен, но вариант с переездом на Олд Траффорд показался тренеру "непривлекательным". В апреле того же года Клопп сообщил Хансу-Йоахиму Ватцке о решении остаться в "Боруссии" еще на один сезон.

*Автор писал эту книгу в то время, когда Клопп еще не уехал тренировать "Ливерпуль", поэтому эта глава жизни на страницах не затронута. Однако, работа немецкого тренера в стане "красных" так впечатляет, что уже скоро можно ожидать продолжение истории. Соответственно, мы уже знаем, какую книгу мы будем ждать с нетерпением. Надеемся, что вы тоже!