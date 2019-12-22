Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях

Игра в футбол – это не только еженедельные 90 минут на поле, но и много тренировок, рисков, травм, падений и побед. Не все футболисты откровенно говорят о своих страхах или проблемах во время активной карьеры, но многие из них решаются рассказать свою историю уже после завершения игровых лет. Именно поэтому жанр футбольных автобиографий достаточно популярен среди игроков, особенно в Европе: каждый из них хочет поделиться собственными переживаниями. Мы решили написать не совсем обычный материал о футболе и собрали список из семи автобиографических книг, в которых можно почерпнуть как футбольные знания, так и узнать психологические переживания различных футболистов и тренеров.

"Моя автобиография". Сэр Алекс Фергюсон

27 лет сэр Алекс Фергюсон тренировал английский "Манчестер Юнайтед", а перед этим 12 лет работал в различных клубах Шотландии. За эти почти 40 лет тренерской карьеры Фергюсон стал одним из символов элитного уровня: он входит в перечень самых титулованных тренеров, а его "Манчестер Юнайтед" – самый титулованный клуб Англии. После завершения активной карьеры сэр Алекс выпустил автобиографию, в которой рассказывает обо всех событиях с середины семидесятых годов прошлого века. И хотя за свою карьеру Фергюсон выиграл более 45 титулов, в этой книге идет рассказ не столько о победе, как о построении команд, поиске мотивации и анализе игры. Эту автобиографию не прочитать за два дня, но она точно поможет лучше понять философию тренера, который смог 27 лет подряд тренировать только одну команду.

"Моя история". Стивен Джеррард

Если сэр Алекс Фергюсон известен тем, что смог 27 лет тренировать только одну команду, то Стивен Джерард всю свою карьеру провел в одном клубе – английском "Ливерпуле". В конце, конечно, был один год в "Лос-Анджелес Гэлакси", но о нем почти никто не вспоминает. За 17 лет в "Ливерпуле" Джерард стал настоящей легендой и символом клуба, смог выиграть Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА, хотя никогда не становился чемпионом Англии. В своей второй автобиографии (Стивен написал еще одну во время карьеры) футболист называет четырех самых крутых футболистов, с которыми ему приходилось играть, рассказывает обо всех тренеров и вспоминает тот самый момент в игре с "Челси". Сильный эпизод – в самом конце, где Стивен рассказывает о своей мотивации: кузене, который трагически умер во время Трагедии на "Хиллсборо".

"Ниоткуда, моя история". Джейми Варди

Представь ситуацию: в юности клуб, в котором ты играешь, говорит, что ты недостаточно хорош и отказывается от тебя. Многие ли из нас продолжили бы играть в футбол? Джейми Варди продолжил! Он перешел в полупрофессиональный уровень, параллельно работал на заводе, но впоследствии его заметили! Он начал подниматься по лестнице английского футбола и в конце концов оказался в "Лестере", с которым стал чемпионом и начал играть за сборную Англии. История Варди совершенно невероятная, а в своей автобиографии Джейми подробно описывает моменты отчаяния, сомнения и веры в себя, которые позволили ему не опустить руки. Это точно одна из самых мотивировочных футбольных историй.

"Пеп: конфиденциально" и "Эволюция Гвардиолы". Марти Перарнау

Это не классические автобиографические книги, ведь их написал не сам Пеп Гвардиола, а известный футбольный журналист Марти Перарнау. В первой книге идет рассказ о дебютном сезоне тренера в немецкой "Баварии", во второй – о его втором и третьем сезоне в стане "немецкого Голливуда", а также переходе в "Манчестер Сити". Перарнау получил беспрецедентный доступ к Гвардиоле: он описывает едва ли не все, что видит. Кроме того, Марти часто разговаривал с Пепом, то есть в книге немало мнений и размышлений самого тренера. Это книга не столько о Гвардиоле-человеке, как о его понимании футбола, тактических целях и анализе игры. Если не дает покоя вопросы, как испанском тренеру удается доминировать везде, где он только появляется, эти книги ответят на них.

"Роналду" и "Месси". Гильем Балаге

Еще один пример журналистских книг о футболистах, только на этот раз не о тренере, а о двух сильнейших игроков последнего десятилетия – Криштиану Роналду и Лионеле Месси. Автор книг – Гильем Балаге, известный футбольный писатель и журналист. Это биографические книги, в которых Балаге рассказывает о пути Роналду и Месси от бедных детей, стремящихся стать звездами, к наиболее высокооплачиваемым футболистам современности. Кстати, во многих странах книги можно купить одним комплектом. Вы точно не перепутаете, ведь они даже выглядят невероятно похоже. Ну и толщина внушает!