Что посмотреть на выходных? 8 матчей, которые заслуживают внимания. Главный - борьба Тухеля и Сульшера

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм"

27 февраля, 15:30. Манчестер, "Этихад Стэдиум"

Машину Пепа Гвардиолы просто не остановить. К отчетному матчу против "Вест Хэма" команда подходит с 19-ю победами подряд во всех турнирах. Чтобы оформить юбилей придется изрядно постараться, ведь "Вест Хэм" сейчас на ходу. Коллектив Дэвида Мойеса неожиданно оказался среди лидеров. "Ливерпуль" постепенно проигрывает, "Челси" и "Тоттенхэм" потеряли многое на старте и по ходу сезона, чем и воспользовались "молотобойцы". В любом случае, текущее четвертое место красноречиво намекает, что хозяевам легко не будет. "Вест Хэм" отлично отдает мяч и умеет реализовать свои немногочисленные моменты. Возможно, именно сегодня "Сити" потеряет очки, ведь посреди недели "горожане" еще и сражались с "Боруссией" в Лиге Чемпионов. Да, легкая победа, но силы все равно потрачены!

"Севилья" – "Барселона"

27 февраля, 18:15. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" набрала сумасшедшую форму. Нервионцы за последние 10 матчей потерпели лишь одно поражение. Если вынести игру в ЛЧ против "Боруссии" Дортмунд за скобки, то получим 9 побед подряд, где был пропущен всего один мяч. Не так давно у "Барсы" тоже была похожа серия, которая прервалась именно на "Севильи" в рамках Кубка Испании. Теперь командам предстоит сойтись в Ла Лиге – очная битва за третье место. Лопетеги не проигрывал каталонцам под руководством Рональда Кумана, имея в своем активе победу и ничью. Словом, мотивации у "сине-гранатовых" будет с избытком. Особенно у Лео Месси, который настроен продолжить голевую серию в чемпионате. Аргентинец не покидает поле без гола в течение семи последних поединков. И это при том, что СМИ традиционно критикуют его за пресную игру.

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" (М)

27 февраля, 20:30. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"Лейпциг" на момент начала игры уже будет знать, как сыграла "Бавария" (играет с "Кельном"). Юлиан Нагельсманн последнее время сумел стабилизировать команду и приблизился к первому месту на расстояние двух очков. Поэтому останавливаться нельзя. Конечно, если чемпионские амбиции действительно сильны! Сейчас можно констатировать, что легкой прогулки не получится. Неутешительная серия "Боруссии" не должна вводить в заблуждение. Да, у "жеребцов" немало травмированных и серия без побед, но игра в ЛЧ против "Манчестер Сити" продемонстрировала, что Гладбах способен хотя бы дать бой сильному сопернику даже в таких условиях. Фактор тренера тоже влияет – все же Розе поедет в Дортмунд в следующем сезоне, и это не может не влиять на психологию как специалиста, так и команды.

"Лестер" – "Арсенал"

28 февраля, 15:00. Лестер, "Кинг Пауэр"

Команды по-разному выступили в Лиге Европы посреди недели. "Арсенал" со скрипом прошел "Бенфику", а вот "Лестер" неожиданно вылетел от чешской "Славии". Очевидно, "лисы" берегли силы на АПЛ, где ситуация противоположная. Брендан Роджерс ведет команду к медалям, а Микель Артета может только мечтать о хотя бы квалификации в Лигу Европы. Неудивительно, что "канониры" ставят все на еврокубки – это единственный шанс спустя много лет вернуться в ЛЧ. "Лестер" будет фаворитом матча не только из-за текущей ситуации в таблице, но и потому, что дал отдохнуть нескольким лидерам посреди недели. Но, в любом случае, нас ждет интереснейший матч!

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

28 февраля, 19:30. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Центральный матч всего уикенда в Европе. "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне выступает очень успешно – пока второе место в АПЛ. "Челси" с приходом Томаса Тухеля еще не проигрывал, одержав шесть побед в восьми матчах. Кстати, последнюю лондонцы привезли с логова мадридского "Атлетико". В первом круге команды расписали "сухую" ничью. Сейчас такой результат не устроит никого. Особенно лондонцев, которые будут играть дома и до сих пор находятся за пределами зоны Лиги Чемпионов. Сульшер – известный мастер нивелировать сильные стороны соперника, а, следовательно, Тухелю снова придется придумывать что-то нестандартное.

"Рома" – "Милан"

28 февраля, 22:45. Рим, "Стадио Олимпико"

Еще один топовый матч без привязки к одному из чемпионатов. "Милан" не так давно был лидером Серии "А", тогда как Рома только в прошлом туре потеряла третью строчку. Осенью эти же соперники расписали яркую ничью с шестью голами. Ожидать повторения чего-то подобного не стоит из-за кадровых проблем. Римляне потеряли Джеко и двух центрбеков. У "Милана" лазарет тоже не пустует, но это не самое большое препятствие. "Россонери" потеряли баланс и сейчас проходят через "черный период", поэтому шансы у "Ромы" будут вполне себе немаленькие.

"Вильярреал" – "Атлетико"

28 февраля, 23:00. Вильярреал, "Ла Керамика"

"Желтая субмарина" в последний раз побеждала в Ла Лиге еще в начале января. В европейских СМИ пошли шутки, что Унаи Эмери снова сосредоточится на своем любимом турнире (уже прошли в 1/8 финала Лиги Европы, а там "Динамо" Киев). Это, конечно, насмешки, а прервать одну неприятную серию гостям вряд ли удастся. "Атлетико" уже и так теряет очки два тура подряд и потерял свое бешенное преимущество на вершине таблицы. "Матрасникам" нужен положительный импульс. На первый взгляд, кризисный "Вильярреал" выглядит удобной жертвой, но история намекает на обратное. Последний раз "Атлетико" побеждал на "Ла Керамика" шесть лет назад.

"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад"

1 марта, 23:00. Мадрид, "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" – один из тех, кто только ждет очередной осечки лидера. Зинедин Зидан в условиях кадровой катастрофы сумел перестроить команду так, что она в каждом матче берет максимум. Зрелища от мадридцев сейчас ждать бесполезно, но они выгрызают свое благодаря характеру и грамотным тактическим действиям. "Одноклубники" с "Сосьедада" имеют одну из лучших оборон Ла Лиги, а в начале сезона вообще какое-то время были во главе таблицы. Словом, это именно те ребята, от которых можно ожидать сенсации. К тому же баскам нужно реабилитироваться за вылет из Лиги Европы от МЮ.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников