Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча

"Фулхэм" – "Арсенал"

12 сентября, 14:30. Лондон, "Крэйвен Коттедж"

Английская Премьер-лига врывается в повестку дня настоящих ценителей игры лондонским дерби. "Фулхэму" хватило сезона в Чемпионшипе, чтобы вернуться в элиту. После вылета весной 2019-го боссы "коттеджеров" проявили чудеса рассудительности и оставили Скотта Паркера в должности менеджера. Молодой коуч за доверие отблагодарил – "Фулхэм" стабильно находился в зоне плей-офф Первого дивизиона и, наконец, завоевал последнюю путевку в АПЛ после поединка с "Брэнтфордом" на "Уэмбли". Теперь перед ребятами Паркера встала новая задача – удержаться в Премьер-лиге. Взвешенная трансферная кампания по точечному усилению проблемных позиций может стать залогом успеха лондонцев. Но взять очки на старте будет довольно проблематично, ведь в соперниках у "коттеджеров" "Арсенал" с новыми амбициями. Микель Артета, кажется, окончательное освоился на "Эмирейтс" и засучив рукава для возвращения "канониров" в ТОП-4. Испанец нашел пригодные для "канониров" два варианта формаций (4-2-3-1 и 3-4-3), усилил команду Габриэлем и Виллианом, уже взял Суперкубок Англии, а теперь готов доказать, что действительно овладел курсом тренерского ремесла Гвардиолы.

"Ливерпуль" – "Лидс Юнайтед"

12 сентября, 19:30. Ливерпуль, "Энфилд"

Если от "Арсенала" ждут возрождения, то "Ливерпулю" предсказывают падение. Три сезона подряд мерсисайдцы покоряли вершины – финал Лиги Чемпионов, получение трофея ЛЧ, долгожданный триумф в АПЛ. Параллельно "красные" вели борьбу и за другие призы, что может свидетельствовать о определенном цикле. Вполне вероятно, что он окажется 3-летним, и сезон 2020/21 станет кризисным. Не добавляет энтузиазма и работа (вернее, ее отсутствие) "Ливерпуля" на трансферном рынке. Клопп может гордиться отработанными до автоматизма комбинациями, но процесс удержания на вершине сложнее ее подчинения. Зато от "Лидса", который вернулся в элиту после 16-летней паузы, ждут сюрпризов. Конечно, подписание немца Коха или испанца Родриго ярко засвидетельствовали намерения "павлинов" вернуться в Премьер-лигу надолго. Но главное "секретное" оружие йоркширцев находится немного вдоль поля, на тренерской скамье. Легендарный Марсело Бьелса, от которого футбольные генеалоги ведут линию жизни в философии таких разных Симеоне, Гвардиолы и Почеттино, со второй попытки взял Чемпионшип. Теперь аргентинский фрик будет пытаться проявить себя в самой конкурентной лиге планеты. Кажется, Эль Локо имеет только два пути без полутонов – получить престол или позорно уйти лжепророком.

"Тоттенхэм" – "Эвертон"

13 сентября, 18:30. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" и "Эвертон" в прошлом сезоне оказались в похожей ситуации, назначив в ходе сезона на должности наставников двух китов тренерского цеха – Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Кампания 2019/20 с ее большой паузой на карантин была для них черновиком. Новый же сезон станет настоящей проверкой на "порох в пороховницах". Португалец и итальянец оформили несколько переходов под свою философию, поэтому теперь списывать неудачи на предшественников будет сложно. Текущее трансферное окно уровняло класс команд, по крайней мере, по именам. Харт, Догерти и Хёйберг в Лондоне, конечно, уступают Аллану, Дукуре и Хамесу на "Гудисон Парк". Однако, ранее "шпоры" были укомплектованы качественнее. Ожидать феерии от воскресного матча не стоит! Скорее всего, зрителей ждет шахматная партия настоящих футбольных гроссмейстеров, а Моуринью и Анчелотти уже отрабатывают домашние заготовки вместе с подопечными.

ПСЖ – "Марсель"

13 сентября, 22:00. Париж, "Парк де Пренс"

Пандемия коронавируса подарила уникальный шанс на интригу в чемпионате Франции. ПСЖ потерял сразу 7 основных исполнителей из-за совместного отдыха после выдающегося сезона и уже проиграл "Лансу" полурезервным составом во 2-м туре. Победа "кроваво-золотых" выглядит особенной, учитывая 5-летнее отсутствие гранда конца 90-х в элите. Новая угроза парижан – "Марсель", который уверенно финишировал вторым в прошлом сезоне. На бумаге дела подопечных Томаса Тухеля выглядят не слишком перспективно. Однако, провансальцы имеют потери. Тот же пресловутый COVID-19 заставляет "Олимпик" играть без нескольких своих ведущих исполнителей, в том числе и Димитри Пайе. И хотя с "Брестом" "Марсель" справился (3:2) и без карантинного трио, игра ребят Андре Виллаш-Боаша, особенно в обороне, еще далека от идеала. Это немного выравнивает шансы команд, но возможность уйти в отрыв со старта должна подтолкнуть Марсель к взятию Парижа.