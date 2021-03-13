Что посмотреть на выходных? Дерби Северного Лондона, последний шанс Гаттузо и еще 3 поединка

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Что посмотреть на выходных? Дерби Северного Лондона, последний шанс Гаттузо и еще 3 поединка

"Лидс" – "Челси"

13 марта, 15:30. Лидс, "Элланд Роуд"

Разрушитель рекордов Премьер-лиги Томас Тухель сумел вернуть "Челси" в ТОП-4, а теперь попытается удержать "синих" там после вояжа в Западный Йоркшир. Экзамены в гроссмейстеров Клоппа и Анчелотти немецкий наставник лондонцев сдал на "отлично". Но тепер у него в оппонентах – первый из тактических фриков дивизиона. Марсело Бьелса со своими подопечными приучил к изменчивости результатов. Романтический футбол "павлинов" с непредсказуемым итогом способен эстетически развлечь нейтрального зрителя. И фанатам "Лидса" хотелось бы стабильности, да еще и высокого места в таблице (йоркширцы проиграли 6 матчей из 10-ти последних). Иногда команда с "Элланд Роуд" приятно удивляет сенсациями – победы над "Виллой" и "Лестером", ничьи с "Манчестер Сити" и "Арсеналом". У "Челси" на носу важный бой с мадридским "Атлетико" в Лиге Чемпионов. Чем не повод удивить гостей для "Лидса"?

"Арсенал" – "Тоттенхэм"

14 марта, 19:30. Лондон, "Эмирейтс"

Дерби Северного Лондона остается важным противостоянием даже без болельщиков на трибунах. И "Арсенал", и "Тоттенхэм" на разных этапах турнирной дистанции попадали в полосы неудач. Однако, в последние недели оба коллектива демонстрируют жажду к выполнению задач на сезон. Главная из них – финиш в ТОП-4. На этом пути лучше чувствуют себя "шпоры". Подопечные Жозе Моуринью имеют 3 победы подряд в чемпионате и уже находятся на пороге зоны ЛЧ. Матч против "канониров" – ключевой. Еще одна победа сделает "Тоттенхэм" одним из фаворитов в борьбе за четверку. Потенциальная победа ребят Микель Артета подарит и им надежду на подъем. Зато ничья рискует стать приговором для обоих и радостью для конкурентов. В четверг "Арсенал" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы в Лиге Европы. Однако, неблизкий перелет из Греции может сыграть против "канониров" и делает мини-фаворитом дерби "шпор". И большинство ведущих исполнителей "Тоттенхэма" сыграла 30-60 минут, а не весь матч.

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"

14 марта, 22:15. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Театр Мечты" примет очередную битву за ТОП-4 АПЛ. Ахиллесовой пятой местных команд, за исключением "Манчестер Сити", в нынешнем сезоне является нестабильность результатов. Вот и МЮ после рекордных 9:0 с "Саутгемптоном" умудрился споткнуться с "Эвертоном" и ВБА, а после скучных нулей с "Кристал Пэлас" неожиданно обыграл тот же "Манчестер Сити". "Вест Хэм" в похожей ситуации, хотя преимущественно теряет очки с именитыми командами. Иногда эта "программа" дает сбой – "молотки" обыграли "Тоттенхэм", а с лидером чемпионата сыграли вничью осенью. Но на этот раз лондонцы особых козырей не имеют. В лазарете "Вест Хэма" ведущий центрбэк Огбонна, воскресший Лингард не выйдет на поле из-за условий аренды, а в заявке "молотков" до сих пор нет ни одного чистого форварда. Кроме того, Дэвид Мойес в сверхпринципиальном для себя матче вряд ли может положиться на усталость манкунианцев. Против "Милана" в Лиге Европы играл полурезервный состав МЮ, а кадровые проблемы в линии атаки "красных дьяволов" вполне может решить вундеркинд Диалло. "Россонери" уже убедились!

"Милан" – "Наполи"

14 марта, 22:45. Милан, "Сан-Сиро"

"Милан" может поставить крест на тренерском будущем своей легенды Дженнаро Гаттузо. "Партенопейцы" под руководством Рино посетят Север с надеждой взять хотя бы очко. Весь сезон "Наполи" изрядно лихорадит, и только проблемы других топов чудом сохраняют шансы южных ребят на еврокубки в сезоне 2021/22. В новом году команда Гаттузо набирает баллы лишь дома (последняя выездная победа была еще 10 января), поэтому ничья – предел мечтаний для "Наполи". Не в пользу неаполитанцев и турнирное положение Милана. "Россонери" уже отпустили кузенов с "Интернационале" на 6 очков и должны брать максимум, чтобы сохранить шансы на Скудетто. После серии неудач в феврале подопечные Стефано Пиоли вернули боевой настрой победами над "Ромой" и "Вероной" в чемпионате, а также удачным вояжем на Альбион (1:1 с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы). Даже кадровый кризис в нападении миланцев не станет оправданием для потери очков в воскресный вечер.

"Севилья" – "Бетис"

14 марта, 23:00. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

Одно из самых колоритных дерби Испании впервые за долгое время влияет на распределение мест в зоне еврокубков. Сейчас "Севилью" (4-е место) и "Бетис"  (6-е) разделяют шесть пунктов, но победа "зелено-белых" в логове врага автоматически поднимет их в борьбу за место в Лиге Чемпионов на новый сезон. Лишней интриги битве на арене "Рамон Санчес Писхуан" добавляет форма соперников. "Севилья" в кризисе: нервионцы дважды подряд проиграли в чемпионате, безумно вылетели из Кубка Испании от "Барселоны" (после домашних 2:0) и без шансов проиграли "Боруссии" Д в плей-офф ЛЧ. Зато "Бетис" за 10 туров Ла Лиги в 2021 году добыл 7 побед, а проиграл только "Барселоне" (2:3) под занавес поединка. Тяжелый труд El Ingeniero Мануэля Пеллегрини наконец дает плоды, хотя еще осенью чилийцу пророчили отставку. Конечно, после прошлогоднего финиша на 15-й строчке даже нынешние позиции "гелиополитив" выглядят большим успехом. Однако, аппетит приходит во время еды!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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