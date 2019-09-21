Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка

"Манчестер Сити" – "Уотфорд"

21 сентября, 16:00. Манчестер, "Этихад Стэдиум"

Хосеп Гвардиола и компания попытаются взять реванш перед собственными болельщиками за позорное поражение от "Норвича", которая заставил тренера иронично приветствовать "Ливерпуль" с досрочным чемпионством. "Горожане" будут принимать главного аутсайдера АПЛ после уверенной победы над донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов. "Манчестер Сити" без труда отгрузил в ворота Пятова три "сухих" мяча и теперь с чистой совестью может сосредоточиться на внутренних разборках с географическими соседями. Команда Гвардиолы, уступая "Ливерпулю" пятью пунктами, больше не имеет права на ошибку. Очередная осечка рискует сильно поколебать чемпионские амбиции "горожан", которые за стартовые пять туров споткнулись уже два раза. Но "Уотфорд" – идеальный соперник, чтобы вернуться на позитивную волну. "Шершни" переживают глубокий кризис. Три подряд поражения и ничья стоили должности Хави Грасии, а после назначения его соотечественника Кике Санчеса Флореса команда сумела потрепать нервы нестабильному "Арсенала" (2: 2), не более. Как следствие – два зачетные пункты и дно турнирной таблицы. Последняя встреча между "Уотфордом" и "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии завершилась грубым погромом 0:6. Однако, проблемы "горожан" в центре защиты могут здорово аукнуться, и "Норвич" показал, как именно нужно играть против Гвардиолы. Если "Сити" не забьет быстрый гол, будет очень интересно.

"Милан" – "Интер"

21 сентября, 21:45. Милан, "Сан-Сиро"

Дерби "Della Madonnina" – это всегда невероятные эмоции, страсть и бескомпромиссная борьба на каждом участке поля, в какой бы форме ни находились исторические гранды. Перед 224-ым противостоянием этих команд фаворитом считаются подопечные Конте. "Нерадзури" возглавляют турнирную таблицу Серии "А", набрав максимум очков за три стартовые туры (9). Правда, посреди недели "Интер" получил хороший подзатыльник от пражской "Славии" в Лиге чемпионов. Чехи на славу "возили" своего именитого соперника, упустив победу только в компенсированное время. От невероятной позора амбициозный проект Конте спас Николо Барелла. После такой мощной пощечины в некоторых звезд не выдержали нервы. Говорят, что Лукаку устроил разборки с Брозовичем, поэтому командный дух оставляет желать лучшего. Зато "россонери", вовремя "слив" еврокубки, с переменным успехом выступают в Серии "А" (6 очков). Команда Джампаоло после дебютной поражения в Удине одержала две победы подряд в лучших традициях Карлетти Анчелотти – минимально и без пропущенных мячей. А если говорить очень прямо – на соплях!

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

22 сентября, 16:00. "Лондон Стэдиум"

"Красные дьяволы" сейчас напоминают лишь бледную тень непобедимого дрим-тим сэра Алекса Фергюсона, однако статус клуба с "Олд Траффорд" от этого сильно не пострадал. Побеждать МЮ – все еще престижно и почетно. "Манчестер Юнайтед", который сыграет на "Олимпийском" стадионе в Лондоне без травмированного Погба, снова неубедительно начал сезон – два триумфа в пяти матчах и большие сомнения относительно целесообразности пребывания Сульшера на тренерском мостике. После выстраданной победы над "Лестером" "манкунианцы" вернулись в зону Лиги Чемпионов, но это больше заслуга "Челси" и "Арсенала", которые проваливаются не реже. Интересно, что "Вест Хэм" имеет столько же очков, сколь и МЮ (8), уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Следовательно, потенциальная победа "молотков" может поднять их в топ-4. Ожидаем битву за Лигу Чемпионов!

"Челси" – "Ливерпуль"

22 сентября, 18:30. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

На "Стэмфорд Бридж" сойдутся недавние лузеры Лиги Чемпионов, которым "кровь из носа" нужно побеждать в АПЛ. Лидер чемпионской гонки "Ливерпуль" пока не потерял ни одного очка, хотя и не разгонялся до максимальных скоростей. Главная заслуга "мерсесайдцев" в том, что они берут свое там, где конкуренты теряют. Но не так ли завоевываются титулы? Злую шутку с командой Клоппа может сыграть разве что поражение в Неаполе. "Красные" плохо начали защиту европейского титула, что рискует отразиться на их выступлениях в АПЛ. Подкошенный итальянским фиаско "Ливерпуль" снова вынужден играть на очень тяжелом стадионе. В матче за Суперкубок УЕФА "пенсионеры" выглядели лучше, однако уступили из-за слабой реализации голевых моментов. "Челси" создал достаточно, чтобы не доводить дело до серии пенальти. Сейчас Лэмпард получил отличный шанс для мести, но есть небольшая проблема – его команда демонстрирует бешеную нерегулярность. Лондонцы могут раздавить на выезде мощный – хоть и поломанный – "Вулверхэмптон", а потом так же "успешно" уступить дома "Валенсии", которая переживает серьезный институциональный кризис. От матча двух грандов британского футбола ожидают, прежде всего, высокой результативности. "Ливерпуль" может похвастаться второй лучшей атакой лиги (15 голов), уступая лишь "Сити" (16), тогда как "пенсионеры" по этому показателю – третьи (11). Интересно, что больше половины мячей Челси (6 место, 8 очков) провел сенсационный Тамми Абрахам, который должен стать самой большой угрозой для Ван Дейка.

"Севилья" – "Реал" Мадрид

22 сентября, 22:00. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

Зинедин Зидан начинает борьбу "за жизнь". После серии неудач французский специалист оказался под прицелом в Флорентино Переса. За короткое время Зизу прошел путь от мессии к неудачнику, рискуя попрощаться с собственной должности в ближайшее время. Если президент "Реала" закрыл глаза на ничьи с "Вильярреалом" и "Вальядолидом", то парижский позор стала серьезным поводом, чтобы задуматься о тренерской рокировке. Аккурат перед матчем против "Севильи" мадридская пресса назвала имена трех потенциальных кандидатов на замену французу – с Жозе Моуринью в главной роли. Назначение португальца требуют сами фанаты, а это значит, что Зидан реально находится в опасности. Исправлять ситуацию придется на вражеском "Рамон Санчес Писхуан", в логове лидера первенства, где "Реал" не побеждает четыре матча подряд. Последняя встреча команд в Андалусии завершилась погромом "королей" со счетом 0:3. "Рохибланкос" блестяще начали сезон под руководством Лопетеги (3 победы и ничья), опережая Мадрид на два пункта. В еврокубках "нервионцы" тоже выступают значительно успешнее, чем "Реал", хотя сравнивать силу их соперников просто бессмысленно. "Севилья" без проблем разобралась с "Карабахом" ... но это может стать большой проблемой Лопетеги в матче против своей бывшей команды. Андалусийские СМИ волнуются за физическое состояние игроков, которые после уморительных перелетов отдыхали на один день меньше.

Игорь Малиенко | soccernews.ru