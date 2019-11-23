Что посмотреть на выходных в европейских лигах? Выделяем 4 самые интересные поединки

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Что посмотреть на выходных в европейских лигах? Выделяем 4 самые интересные поединки

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм"

23 ноября, 15:30. Лондон, "Лондон Стэдиум"

Жозе Моуринью возвращается в английскую Премьер-лигу в поединке против одного из своих антагонистов. Сенсационное назначение "особенного" за несколько дней до 13-го тура ухудшает шансы Мануэля Пеллегрини удержаться на должности руководителя "Вест Хэма". "Молотобойцы" не побеждали в чемпионате с конца сентября и опустились уже на 16-е место. Это явно не то, для чего боссы "молотков" приглашали звездного чилийского тренера. В субботу подопечные Пеллегрини попытаются спасти его от отставки. Но сделать это будет непросто. "Тоттенхэм" получил эмоциональный заряд от назначения Моуринью. Лидеры "шпор", говорят, были поражены мотивацией нового коуча и готовы биться ради скорейшего возвращения хотя бы в ТОП-6. В хорошем настроении в лагерь команды вернулся Кейн, который стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020, повторив рекорд сборной Англии. Вполне вероятно, что перестанут отбывать номер и другие лидеры "Тоттенхэма" – Вертонген, Эриксен, Алли. Совокупность всех этих факторов делает именно "шпор" фаворитом противостояния.

"Манчестер Сити" – "Челси"

23 ноября, 20:30. Манчестер, "Этихад"

Перед международным перерывом "Манчестер Сити" проиграл главную битву осени на "Энфилде". Поражение в очном матче с "Ливерпулем" свело шансы "горожан" на чемпионство к минимуму (во всяком случае, так кажется пока). Гвардиола отстает от Клоппа на 9 очков и занимает 4-е место в таблице. Конечно, это не отражает реальный расклад сил в АПЛ. При всех кадровых проблемах и отдельных эпизодах игрового кризиса, "Манчестер Сити" все равно остается в ТОП-2 чемпионата по качеству футбола. "Челси" – одна из приятных неожиданностей английского сезона. Трансферный бан, потеря главной звезды, "зеленый" тренер – лондонцам предсказывали неудачную борьбу за Лигу Чемпионов. Однако, команда Лэмпарда занимает третье место после трети пройденной дистанции и привлекает своей игрой. И это с учетом травм лучшего игрока Н’Голо Канте. "Челси" вызывает симпатию из-за ставки на молодежь. Абрахам – второй в списке бомбардиров АПЛ, Маунт классно креативит, адаптировался Пулишич, забив 5 голов за 3 предыдущих тура, а Джеймс сажает в запас капитана Аспиликуэту и прекрасно выполняет локальные задачи (закрыл великолепного Заха в матче против "Кристал Пэлэс"). Молодежь в огне, а опытные исполнители, пройдя школу Конте и Сарри, нашли баланс с Лемпардом. Последние 6 поединков АПЛ "Челси" выиграл. "Синие" не заслужили уступить даже" Ливерпулю" – подвели стандарты. Лондонская команда в отличной форме и готова создать Пепу проблемы. Правда, в феврале "Манчестер Сити" разорвал "Челси" со счетом 6:0. Тогда хет-трик оформил Агуэро. Кун – специалист по "Челси", никто в Премьер-лиге не забивал "пенсионерам" больше, чем аргентинец (10 голов). Однако, сегодня нас ждет совсем иная серия этого противостояния. Юрген Клопп уже где-то закупает немецкое пиво, чтобы на пару с Салахом поболеть за "Челси", ну а мы будем просто ожидать красивой игры.

"Аталанта" – "Ювентус"

23 ноября, 17:00. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

Центральный поединок в Серии "А" примет Бергамо. Местная "Аталанта" попытается прервать 3-матчевую серию без побед в поединке с "Ювентусом". Туринцы еще не проигрывали в нынешнем сезоне, и потерю очков "старой синьоры" уже ожидает миланский "Интер". "Аталанта" под руководством Джан Пьеро Гасперини демонстрирует веселый футбол, в который играет сама и дает играть сопернику. С командами Маурицио Сарри это обстоятельство могло бы стать роковым. И "Юве" еще далек от того, чтобы называться его командой. Каждая из команд имеет свои проблемы. "Богине" не помогут дисквалифицированный украинец Руслан Малиновский, а также лидеры атаки Йосип Иличич и Дуван Сапата. Зато в Турине охладели отношения Сарре и главной звезды – Криштиану Роналду. Наставник имел наглость заменить португальца на старте второго тайма матча с "Миланом", а 5-кратный обладатель "Золотого мяча" разозлился и поехал со стадиона заблаговременно. Правда, обе стороны, кажется, переиграли ситуацию назад. Между тем 4 гола Роналду в двух матчах за сборную Португалии доказывают – с игровой формой в CR7 все в порядке.

"Милан" – "Наполи"

23 ноября, 19:00. Милан, "Сан-Сиро"

На "Сан-Сиро" сойдутся два кризисных коллектива, которые за последние 5 туров добыли лишь по одной победе. И если от "Милана" чего-то большего было сложно ожидать, то "Наполи" в сезоне 2019/20 откровенно разочаровывает. Сложные взаимоотношения в треугольнике президент-главный тренер-команда привели к бунту игроков, которых фактически поддержал и коуч. Теперь судьба Карло Анчелотти висит на волоске, а поражение в почти родном для него Милане может сделать 60-летнего специалиста безработным. Между тем Стефано Пиоли пока может спать спокойно. Прошло чуть больше месяца от его назначения, поэтому кредит доверия от "гениев стратегии" Мальдини и Бобана наставник еще не исчерпал. Но 2-3 неудачных матча могут перевернуть все с ног на голову. В конце концов, это же "Милан"! Хотя сейчас "россонери", похоже, больше озабочены возможным вторым пришествием Златана Ибрагимовича: имеющиеся форварды – Пёнтек и Леау – забили "аж" 4 мяча на двоих, а вице-чемпион мира Ребич вообще зачах.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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