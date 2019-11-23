Что посмотреть на выходных в европейских лигах? Выделяем 4 самые интересные поединки

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм"

23 ноября, 15:30. Лондон, "Лондон Стэдиум"

Жозе Моуринью возвращается в английскую Премьер-лигу в поединке против одного из своих антагонистов. Сенсационное назначение "особенного" за несколько дней до 13-го тура ухудшает шансы Мануэля Пеллегрини удержаться на должности руководителя "Вест Хэма". "Молотобойцы" не побеждали в чемпионате с конца сентября и опустились уже на 16-е место. Это явно не то, для чего боссы "молотков" приглашали звездного чилийского тренера. В субботу подопечные Пеллегрини попытаются спасти его от отставки. Но сделать это будет непросто. "Тоттенхэм" получил эмоциональный заряд от назначения Моуринью. Лидеры "шпор", говорят, были поражены мотивацией нового коуча и готовы биться ради скорейшего возвращения хотя бы в ТОП-6. В хорошем настроении в лагерь команды вернулся Кейн, который стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020, повторив рекорд сборной Англии. Вполне вероятно, что перестанут отбывать номер и другие лидеры "Тоттенхэма" – Вертонген, Эриксен, Алли. Совокупность всех этих факторов делает именно "шпор" фаворитом противостояния.

"Манчестер Сити" – "Челси"

23 ноября, 20:30. Манчестер, "Этихад"

Перед международным перерывом "Манчестер Сити" проиграл главную битву осени на "Энфилде". Поражение в очном матче с "Ливерпулем" свело шансы "горожан" на чемпионство к минимуму (во всяком случае, так кажется пока). Гвардиола отстает от Клоппа на 9 очков и занимает 4-е место в таблице. Конечно, это не отражает реальный расклад сил в АПЛ. При всех кадровых проблемах и отдельных эпизодах игрового кризиса, "Манчестер Сити" все равно остается в ТОП-2 чемпионата по качеству футбола. "Челси" – одна из приятных неожиданностей английского сезона. Трансферный бан, потеря главной звезды, "зеленый" тренер – лондонцам предсказывали неудачную борьбу за Лигу Чемпионов. Однако, команда Лэмпарда занимает третье место после трети пройденной дистанции и привлекает своей игрой. И это с учетом травм лучшего игрока Н’Голо Канте. "Челси" вызывает симпатию из-за ставки на молодежь. Абрахам – второй в списке бомбардиров АПЛ, Маунт классно креативит, адаптировался Пулишич, забив 5 голов за 3 предыдущих тура, а Джеймс сажает в запас капитана Аспиликуэту и прекрасно выполняет локальные задачи (закрыл великолепного Заха в матче против "Кристал Пэлэс"). Молодежь в огне, а опытные исполнители, пройдя школу Конте и Сарри, нашли баланс с Лемпардом. Последние 6 поединков АПЛ "Челси" выиграл. "Синие" не заслужили уступить даже" Ливерпулю" – подвели стандарты. Лондонская команда в отличной форме и готова создать Пепу проблемы. Правда, в феврале "Манчестер Сити" разорвал "Челси" со счетом 6:0. Тогда хет-трик оформил Агуэро. Кун – специалист по "Челси", никто в Премьер-лиге не забивал "пенсионерам" больше, чем аргентинец (10 голов). Однако, сегодня нас ждет совсем иная серия этого противостояния. Юрген Клопп уже где-то закупает немецкое пиво, чтобы на пару с Салахом поболеть за "Челси", ну а мы будем просто ожидать красивой игры.

"Аталанта" – "Ювентус"

23 ноября, 17:00. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

Центральный поединок в Серии "А" примет Бергамо. Местная "Аталанта" попытается прервать 3-матчевую серию без побед в поединке с "Ювентусом". Туринцы еще не проигрывали в нынешнем сезоне, и потерю очков "старой синьоры" уже ожидает миланский "Интер". "Аталанта" под руководством Джан Пьеро Гасперини демонстрирует веселый футбол, в который играет сама и дает играть сопернику. С командами Маурицио Сарри это обстоятельство могло бы стать роковым. И "Юве" еще далек от того, чтобы называться его командой. Каждая из команд имеет свои проблемы. "Богине" не помогут дисквалифицированный украинец Руслан Малиновский, а также лидеры атаки Йосип Иличич и Дуван Сапата. Зато в Турине охладели отношения Сарре и главной звезды – Криштиану Роналду. Наставник имел наглость заменить португальца на старте второго тайма матча с "Миланом", а 5-кратный обладатель "Золотого мяча" разозлился и поехал со стадиона заблаговременно. Правда, обе стороны, кажется, переиграли ситуацию назад. Между тем 4 гола Роналду в двух матчах за сборную Португалии доказывают – с игровой формой в CR7 все в порядке.

"Милан" – "Наполи"

23 ноября, 19:00. Милан, "Сан-Сиро"

На "Сан-Сиро" сойдутся два кризисных коллектива, которые за последние 5 туров добыли лишь по одной победе. И если от "Милана" чего-то большего было сложно ожидать, то "Наполи" в сезоне 2019/20 откровенно разочаровывает. Сложные взаимоотношения в треугольнике президент-главный тренер-команда привели к бунту игроков, которых фактически поддержал и коуч. Теперь судьба Карло Анчелотти висит на волоске, а поражение в почти родном для него Милане может сделать 60-летнего специалиста безработным. Между тем Стефано Пиоли пока может спать спокойно. Прошло чуть больше месяца от его назначения, поэтому кредит доверия от "гениев стратегии" Мальдини и Бобана наставник еще не исчерпал. Но 2-3 неудачных матча могут перевернуть все с ног на голову. В конце концов, это же "Милан"! Хотя сейчас "россонери", похоже, больше озабочены возможным вторым пришествием Златана Ибрагимовича: имеющиеся форварды – Пёнтек и Леау – забили "аж" 4 мяча на двоих, а вице-чемпион мира Ребич вообще зачах.