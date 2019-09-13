Что посмотреть на выходных? Выделяем главные матчи в европейских ТОП-5 чемпионатах

"РБ Лейпциг" – "Бавария", 14 сентября, 14:30

О назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера "РБ Лейпциг"а стало известно еще в середине прошлого сезона. Начало нынешней кампании показывает, что этот тандем способен решать высокие задачи. Даже Тимо Вернер поверил в перспективы команды и подписал новый контракт, хотя "Бавария" так рассчитывала подписать форварда следующим летом. "Быки" под руководством нового наставника играют в интересный сбалансированный футбол. Их защита пока лучшая в Бундеслиге (всего 2 пропущенных гола), а атака уступает только "Баварии". Перед очным туром "Лейпциг" остается единственной командой чемпионата, которая до сих пор не теряла очков. Однако мюнхенцы имеют шанс не только стать первыми обидчиками команды Нагельсманна, но и отобрать первую строчку в турнирной таблице – расстояние между соперниками всего 2 очка. Пусть не бушуют фанаты дортмундской "Боруссии", но сейчас именно противостояние "Баварии" и "Лейпцига" больше похоже на дуэль двух сильнейших команд лиги (все же у "шмелей" старт получился смазанным, несмотря на победу в Суперкубке). "Бавария" после мощной летней трансферной кампании в первом матче сезона сенсационно потеряла очки в матче с "Гертой" (2:2). Однако в дальнейшем "Ротэн" себе подобного больше не позволяли. Поспособствовало этому два фактора: Коутиньо и Перишич дебютировали и гармонично вписались в командные механизмы Нико Ковача, а Роберт Левандовски находится в невероятных кондициях, записав в свой актив 6 голов в трех матчах. Ближайшим преследователем поляка является упомянутый выше Вернер, поэтому в субботу нас ждет дуэль не только сильных команд, но и топ-бомбардиров.

"Барселона" – "Валенсия", 14 сентября, 22:00

За несколько дней до встречи с "Барселоной" руководство "Валенсии" шокировало футбольную общественность, освободив от должности главного тренера Марселино Гарсию Тораль, или попросту выгнав наставника. На матч против каталонцев команду выведет Альберт Селадес, ранее он был ассистентом Лопетеги в "Реале" и сборной Испании. Абсурда ситуации придает тот факт, что Марселино, который дважды вывел "летучих мышей" в Лигу Чемпионов, играл в полуфинале Лиги Европы, и выиграл для клуба первый за 11 лет трофей – Кубок Испании, был уволен не за результаты. "Валенсия" набрала 4 очка в трех стартовых турах. Торалю не нравилось вмешательство президента в работу спортивного директора клуба. Одиозный Питер Лим, дважды не думая, освободил обоих специалистов. Игроки "летучих мышей" стояли за уже бывшего наставника горой. Как будет теперь – большой вопрос. У "Барселоны" же хватает своих проблем. Эрнесто Вальверде до сих пор не может рассчитывать на Лионеля Месси, Усмана Дембеле и Луиса Суареса. Тренер вынужден ставить в состав молодых Карлеса Переса и Ансуи Фати. В их способностях никто не сомневается, однако стабильности, которая необходима такому клубу, как "Барселона", им еще не хватает. О чем тут говорить – тому же Фати всего 16 лет. В трех турах Примеры "сине-гранатовые" победили лишь однажды, нанеся сокрушительное поражение "Бетису" (5:2). Пока на "Камп Ноу" никто не поднимает паники, но очередная неудача снова может поставить под сомнение компетентность Вальверде, который до сих пор не доказал, что способен безболезненно преодолевать кризисные периоды.

"Фиорентина" – "Ювентус", 14 сентября, 16:00

Туринские болельщики надеются, что Криштиану Роналду после перерыва на матчи сборных продолжит свою феноменальную серию. Португалец забил 5 голов в двух матчах за национальную команду и не планирует останавливаться. Тем более Ювентусу предстоит провести непростой выездной матч во Флоренции. Ожидается, что наконец-то на скамейке запасных "бьянконери" будет присутствовать Маурицио Сарри. Наставник пропустил первые два тура из-за пневмонии, которую у него диагностировали перед стартом сезона. Поэтому на специалиста фактически ожидает дебют. Команда Винченцо Монтеллы в стартовых турах только проигрывала. Однако "фиалки" заявили, что встреча с "старой синьорой" может все изменить: "Большие истории начинаются с невыполнимых миссий. Мы хотим начать большую историю "Фиорентины", сделав что-то невероятное против команды Сарри". Летом новый владелец "фиалок" провел впечатляющую трансферную кампанию. На "Артемио Франки" оказалось немало известных футболистов, главное место среди которых занимает Франк Рибери. Для француза матч против "Ювентуса" будет достаточно принципиальным. В начале лета экс-вингер "Баварии" назвал решение вручить Золотой мяч-2013 Роналду величайшей несправедливостью в своей карьере. Что ж, пора подтвердить слова делом в очном поединке.

ПСЖ – "Страсбург", 14 сентября, 18:30

Казалось, что поединок между действующим чемпионом, а заодно лидером текущего сезона, и одной из трех команд Лиги 1, которая за 4 тура не добыла ни одной победы, не сможет заинтересовать рядового болельщика. Однако этот матч стоит посмотреть не только ради событий на футбольном поле. Прежде всего, в игре против "Страсбурга" ожидается возвращение Неймара в состав ПСЖ. Бразилец летом устроил целую эпопею, пытаясь организовать свое возвращение в "Барселону". Фанаты парижан не забыли ни поведения форварда, ни высказываний его отца, поэтому готовы устроить ему "адский" прием. Клуб, опасаясь последствий такого поведения, заявил, что может оштрафовать особенно радикальных фанов. Еще одним знаковым событием должен стать дебют звездных новичков ПСЖ. Тухель до сих пор не может рассчитывать на Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, поэтому все шансы сыграть в атаке вместе с Неймаром имеет Икарди. Аргентинец не без скандала покинул "Интер" и уже заявил, что переезд во Францию ​​– шаг вперед. Также стоит ожидать появления с первых минут Наваса. Костариканец устал доказывать "Реалу", что достоин места на "Сантьяго Бернабеу", и теперь будет радовать парижскую публику.

"Норвич" – "Манчестер Сити", 14 сентября, 19:30

Болельщики "Манчестер Сити" могут гордиться своими футболистами – в течении международного перерыва игроки "горожан" были причастны к 20 голам своих национальных команд. А вот дебютант АПЛ в четырех турах набрал всего 3 очка, однако "канарейки" демонстрируют яркий футбол, не сильно заботясь о действиях в защите. В нынешнем сезоне в матчах "Норвича" зрители стабильно видят не менее 4 забитых мячей (исключение – игра против "Вест Хэма" (0:2)). Теему Пукки стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа в прошлом чемпионате и даже не заметил, что теперь его команда играет в АПЛ. В текущей кампании финский форвард отличился уже 5 раз и уступает в рейтинге бомбардиров только Серхио Агуэро (6 мячей). В поединке против "Манчестер Сити" у Пукки точно будет шанс отличиться, ведь после травмы Ляпорта Хосеп Гвардиола остался лишь с одним центральным защитником – Отаменди. Поэтому будет интересно посмотреть, как испанский специалист решит эту головоломку. Не сложно догадаться, что Юрген Клопп уже потирает руки на базе "Ливерпуля".

Игорь Малиенко | soccernews.ru